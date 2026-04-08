Кривава різанина у Києві: нападника взяли під варту

У Дніпровському районі Києва затримали чоловіка, який смертельно поранив ножем одного хлопця та травмував іншого. Нападника взяли під варту, йому загрожує до десяти років ув’язнення.

За інформацією Департаменту карного розшуку Нацполіції, правоохоронці отримали повідомлення про невідомого, який влаштував різанину у дворі багатоповерхівки. На місці вони виявили тіло 23-річного місцевого мешканця з ножовими пораненнями ноги. Через сильну кровотечу хлопець помер.

У Києві затримали чоловіка, який зарізав одного хлопця і поранив іншого / Фото Нацполіція

Встановлено, що потерпілий вийшов із будинку, щоб зробити зауваження чоловіку, який галасував у дворі. У відповідь той дістав ніж, двічі вдарив його у стегно та втік.

Поліції знадобилося кілька годин, щоб встановити особу нападника та затримати його. Під час розшуку з’ясувалося, що зловмисник також поранив ножем ще одного 23-річного перехожого.

Затриманим виявився 31-річний житель Києва. Йому інкримінують умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, а також хуліганство.

За скоєне підозрюваному загрожує до десяти років позбавлення волі.