Канадський долар зріс до максимуму за майже два тижні на тлі перемир’я США та Ірану

Канадський долар зміцнився до найвищого рівня майже за два тижні відносно долара США на тлі покращення настроїв інвесторів після перемир’я між США та Іраном. Одночасно ціни на нафту різко знизилися, що вплинуло на валютні та фінансові ринки.

Як повідомляє Reuters, курс канадського долара зріс на 0,3% — до 1,3850 за долар США (72,20 американського цента), досягнувши внутрішньоденного максимуму з 26 березня на рівні 1,3825. Водночас індекс долара США різко знизився щодо кошика основних валют.

На тлі новин про перемир’я основні індекси Уолл-стріт наблизилися до місячних максимумів, тоді як ціна на нафту впала на 16% — до 94,85 долара за барель. Очікується, що постачання енергоносіїв через Ормузьку протоку можуть відновитися.

Головний ринковий стратег Corpay Карл Шамотта зазначив, що зміцнення канадського долара пов’язане з покращенням апетиту до ризику та умов запозичень. Водночас, за його словами, роль канадської валюти як «нафтової» значно зменшилася в останні роки, а перспективи інвестицій в енергетичний сектор країни залишаються обмеженими.

Падіння цін на нафту також зменшило очікування щодо жорсткішої монетарної політики Банку Канади. Ринок наразі закладає приблизно одне підвищення ставки цього року, тоді як раніше очікували два.

Додаткові сигнали для ринку може дати звіт про зайнятість у Канаді за березень, який оприлюднять у п’ятницю. Економісти прогнозують зростання кількості робочих місць на 15 тисяч після скорочення на 84 тисячі у лютому.

Водночас дохідність канадських облігацій знизилася по всій кривій, повторюючи рух американських держоблігацій. Зокрема, дохідність 10-річних паперів впала на 6,5 базисного пункту — до 3,422%, раніше досягнувши найнижчого рівня з 18 березня — 3,385%.