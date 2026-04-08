Президент прокоментував ситуацію навколо Ірану і нафтового ринку

Президент України Володимир Зеленський заявив, що оголошення про припинення вогню навколо Ірану вже позитивно вплинуло на світові ринки, зокрема призвело до зниження цін на нафту. За його словами, це також є сигналом щодо подальшого зменшення доходів Росії.

Глава держави зазначив, що Сполучені Штати перейшли до дипломатії у ситуації з Іраном, і світ підтримує цей підхід. Він підкреслив, що припинення вогню відкриває можливості для дипломатичних рішень, хоча для стабілізації ситуації на Близькому Сході ще потрібні додаткові зусилля.

Зеленський наголосив, що зниження цін на нафту після оголошення перемир’я є важливим фактором тиску на Росію. Він додав, що у разі розблокування Ормузької протоки російські нафтові доходи й надалі зменшуватимуться, адже саме нафта фінансує війну проти України.

Окремо президент відзначив роботу Служби безпеки України. За його словами, Центр спецпризначення «А» СБУ став найрезультативнішим за підсумками березня за застосуванням дронів. Також українські фахівці беруть участь у місіях на Близькому Сході, допомагаючи партнерам у створенні систем захисту.

Президент підкреслив, що Україні необхідно посилювати міжнародну безпекову співпрацю, зокрема з країнами Європи та Близького Сходу. Він наголосив на важливості координації між державами, захисту вільного мореплавства та спільних дій для забезпечення стабільності.

Зеленський також зазначив, що події на Близькому Сході продемонстрували глобальну залежність країн від безпеки окремих регіонів, зокрема у сфері енергоресурсів, і закликав до активнішої взаємодії для зміцнення безпеки.