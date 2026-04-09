        Суспільство

        Окупанти запустили по Україні 119 БпЛА: більшість вдалося знешкодити

        Галина Шподарева
        9 Квітня 2026 08:15
        Військові МВГ / Фото: Оперативне командування "Південь"
        У ніч на 9 квітня російські війська атакували Україну 119 ударними безпілотниками. Сили оборони збили та подавили 99 БпЛА.

        Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

        Починаючи з 18:00 8 квітня росіяни атакували Україну 119 ударними БпЛА Shahed, “Гербера”, “Італмас” та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ; Гвардійське – ТОТ АР Крим, Донецьк. Близько 70 із російських дронів були ідентифіковані як “шахеди”.

        Станом на 8:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 99 російських БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

        Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків на чотирьох локаціях.


