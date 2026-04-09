        Росіяни атакували безпілотником автівку на Харківщині: постраждали двоє людей

        Галина Шподарева
        9 Квітня 2026 07:58
        Renault Megane після удару БпЛА на Харківщині / Фото: Віктор Коваленко
        Renault Megane після удару БпЛА на Харківщині / Фото: Віктор Коваленко

        Сьогодні, 9 квітня, російські військові завдали удару безпілотником по цивільному авто Renault Megane на трасі Золочів – Дергачі у Харківській області. Двоє постраждалих.

        Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

        Окупанти атакували автівку на трасі о 6:15. За попередніми даними, для удару росіяни застосували БпЛА “Молнія”.

        Унаслідок вибуху постраждали двоє чоловіків. 61-річний чоловік дістав поранення верхніх та нижніх кінцівок, у 42-річного чоловіка – гостра реакція на стрес.

        Постраждалих госпіталізували.

        Пошкоджена внаслідок атаки БпЛА автівка на Харківщині / Фото: Віктор Коваленко

