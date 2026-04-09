        Росіяни вдарили по підстанції ДТЕК на Одещині

        Галина Шподарева
        9 Квітня 2026 07:29
        Рятувальник Одещини на місці пожежі / Фото архівне: ДСНС
        Увечері 8 квітня російські війська атакували енергетичний об’єкт в Одеській області. Під удар потрапила підстанція.

        Про це повідомили в ДТЕК.

        Унаслідок російської атаки енергетичний об’єкт ДТЕК зазнав серйозних пошкоджень.

        “Одеська область майже цілодобово знаходиться під ударами ворога. Наші бригади вже на місці — оглядають пошкоджене обладнання”, — йдеться в повідомленні.

        Ремонтні роботи розпочнуть, щойно дозволить безпекова ситуація.

        Як уточнив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, об’єкт енергетики було пошкоджено ударом безпілотника.

        Інформація про постраждалих не надходила.


