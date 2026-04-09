Росіяни вдарили по підстанції ДТЕК на Одещині

Увечері 8 квітня російські війська атакували енергетичний об’єкт в Одеській області. Під удар потрапила підстанція.
Про це повідомили в ДТЕК.
Унаслідок російської атаки енергетичний об’єкт ДТЕК зазнав серйозних пошкоджень.
“Одеська область майже цілодобово знаходиться під ударами ворога. Наші бригади вже на місці — оглядають пошкоджене обладнання”, — йдеться в повідомленні.
Ремонтні роботи розпочнуть, щойно дозволить безпекова ситуація.
Як уточнив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, об’єкт енергетики було пошкоджено ударом безпілотника.
Інформація про постраждалих не надходила.