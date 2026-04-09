Іран звинуватив США у порушенні трьох пунктів угоди та назвав перемир’я недоцільним

Спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф заявив, що США порушили частину умов 10-пунктної пропозиції Тегерана. За його словами, у такій ситуації перемир’я та переговори є недоцільними.

Про це повідомляє Clash Report.

Іран представив 10-пунктну пропозицію як основу для переговорів щодо припинення війни. Водночас, за словами спікера парламенту Мохаммада Багера Галібафа, до початку переговорів було порушено три її пункти.

Зокрема, йдеться про недотримання умови щодо припинення вогню в Лівані, яке мало набути чинності негайно та поширюватися на всі регіони. Також зафіксовано порушення повітряного простору Ірану — у місті Лар у провінції Фарс збили безпілотник.

Окрім цього, Іран заявляє про заперечення свого права на збагачення урану, передбаченого рамковою угодою.

“Отже, сама “дієва основа для переговорів” була відкрито та явно порушена ще до початку переговорів. У такій ситуації двостороннє перемир’я або переговори є недоцільними”, — йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше Іран і США разом з Ізраїлем погодилися на двотижневе перемир’я після більш ніж місяця бойових дій. Водночас сторони заявили про різне бачення його умов, а Іран закрив Ормузьку протоку у відповідь на удари Ізраїлю по Лівану, тоді як США вимагали її відкриття.