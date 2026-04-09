Росія нарощує сили безпілотних систем: у планах — 165,5 тис. до кінця року

Росія значно збільшила чисельність військ безпілотних систем. Станом на початок квітня вона сягнула 101 тисячі військовослужбовців.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський.

За даними української розвідки, на початок квітня окупанти розширили чисельність своїх військ безпілотних систем до 101 тис. військовослужбовців. Водночас до кінця 2026 року російська сторона планує довести цей показник до 165,5 тис.

Як зазначив Сирський, безпілотні підрозділи залишаються одним із ключових факторів переваги України на фронті та забезпечують найбільш масове і ефективне ураження противника.

З грудня 2025 року українські підрозділи безпілотних систем щомісяця знешкоджують більше особового складу ворога, ніж він рекрутує. У березні показник загальних втрат противника, завданих безпілотниками, зріс на 29% порівняно з лютим.

У середньому за добу підрозділи безпілотних сил виконують понад 11 тис. бойових завдань, а кількість уражених цілей у березні перевищила 150 тис., що на 50% більше, ніж у лютому.

Також зафіксовано майже 350 ударів на оперативну глибину (30–120 км), унаслідок яких уражено 143 об’єкти логістики та склади, 52 пункти управління, 20 об’єктів нафтової й енергетичної інфраструктури противника.

Наземні роботизовані комплекси у березні збільшили кількість виконаних завдань більш ніж на 50% у порівнянні з лютим.