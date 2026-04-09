У Хмельницькому чоловік готував теракт: планував підірвати військових та поліцейських

СБУ запобігла теракту у Хмельницькому та затримала агента ФСБ. Зловмисник готував підрив саморобної бомби у місці скупчення військових та поліцейських.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, вибух мав статися у місці скупчення українських військових. Для збільшення кількості жертв зловмисник планував здійснити анонімний дзвінок на 102, щоб викликати на місце наряд поліції. Активацію саморобного вибухового пристрою зловмисник мав здійснити дистанційно в момент прибуття правоохоронців.

СБУ затримала агента, коли він проводив дорозвідку на місці майбутнього теракту. Як встановлено, виконавцем завдання російської спецслужби був місцевий наркозалежний, якого завербували через Телеграм-канали.

Після вербування він отримав інструкції з виготовлення саморобного вибухового пристрою та почав відстежувати місця перебування військових. Зловмисник позначав координати на картах, фотографував об’єкти та передавав дані куратору з РФ.

Під час обшуків у затриманого вилучили готовий вибуховий пристрій та телефон із доказами співпраці з ворогом. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.