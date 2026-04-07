У Міноборони пояснили, що означає статус “оперативний резерв” у застосунку Резерв+

Позначка “оперативний резерв” у застосунку “Резерв+” не є новою. Вона відображалася в системі й раніше та стосується обмеженої кількості осіб.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар Міністерства оборони.

“До оперативного резерву можуть бути віднесені громадяни, зокрема після строкової служби або в інших передбачених законом випадках”, — пояснили в Міноборони.

Реклама

Реклама

За інформацією міністерства, наразі ця категорія не є масовою та охоплює відносно невелику кількість людей.

Наголошується, що жодних нових функцій у цій частині не запроваджували, а правила бронювання регулюються чинними нормативними актами.

У разі виникнення запитань щодо свого статусу в застосунку користувачам радять звертатися до служби підтримки через меню “Резерв+”.

Останнім часом у ЗМІ поширювалася інформація про нібито появу в застосунку “Резерв+” нового оновлення — статусу “оперативний резерв”. Повідомлялося, що його наявність може унеможливлювати отримання бронювання від мобілізації для роботи на критично важливих підприємствах.

Також у медіа зазначали, що бронюванню підлягають лише військовозобов’язані, тоді як резервісти до цієї категорії не входять. Відтак стверджувалося, що громадяни з таким статусом не можуть бути заброньовані підприємствами, навіть якщо працюють у критично важливих сферах.