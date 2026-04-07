Незаконні виплати військовим на 12 млн грн: підозрюють екскомандира підрозділу НГУ та начальника штабу

На Дніпропетровщині викрили схему незаконного нарахування бойових виплат військовим. Колишній командир однієї з частин Національної гвардії ексначальник штабу безпідставно виплатили з бюджету майже 12 млн грн.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

Слідство встановило, що керівництво частини організувало схему незаконного нарахування бойових виплат для особового складу. Загалом такі виплати оформили для 164 військовослужбовців нібито за виконання завдань з утримання взводних опорних пунктів.

Реклама

Реклама

Насправді ж ці військові перебували на штабних посадах і бойових завдань не виконували.

У результаті з державного бюджету безпідставно виплатили майже 12 млн гривень. У межах досудового розслідування незаконно нараховані кошти відшкодовано.

Колишньому командиру та начальнику штабу повідомлено про підозру у недбалому ставленні до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки та було вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.