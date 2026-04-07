У Прилуках після атаки РФ щонайменше п’ятеро поранених, одна жінка у важкому стані

У місті Прилуки Чернігівської області внаслідок російської атаки 7 квітня поранені щонайменше п’ятеро людей. Одна жінка перебуває у важкому стані.

Про це повідомив начальник Прилуцької районної військової адміністрації Володимир Чернов, пише Суспільне.

У період з 10:10 до 10:30 у Прилуках зафіксували три влучання російських безпілотників.

Один з ударів прийшовся по Прилуцькій міській раді, де на той момент відбувалося засідання виконавчого комітету. Унаслідок влучань загорівся другий поверх будівлі. За словами очевидців, після перших вибухів люди швидко залишили приміщення міської ради.

Ще два удари зафіксовано по інших цивільних об’єктах адміністрації.

Попередньо, серед працівників міської ради травмованих немає. Водночас відомо про п’ятьох постраждалих з опіками, одну людину госпіталізували у важкому стані.

На місці події працюють рятувальники та медики.