На Харківщині неповнолітня народила дитину від батька-ґвалтівника

Жителя Харківщини підозрюють у зґвалтуванні власної доньки. Про злочин стало відомо після того, як 16-річна дівчинка народила дитину. Батька встановлювали за допомогою ДНК-тесту.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

“У березні цього року в одному з сіл Лозівського району 16-річна дівчина, яка має розумову відсталість, народила недоношену дитину. Відповідно до результатів ДНК-дослідження, батьком новонародженої є її рідний батько”, – розповіли в прокуратурі.

За даними слідства, чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, зґвалтував доньку, поки дружини та чотирьох інших неповнолітніх дітей не було вдома.

Зловмиснику повідомили про підозру у зґвалтуванні, вчиненому щодо неповнолітньої особи, з якою винний перебуває у сімейних відносинах (ч. 3 ст. 152 КК України).

За клопотанням прокурора підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.