        На Херсонщині після артобстрілу та авіаудару загинули троє людей, багато поранених

        Галина Шподарева
        7 Квітня 2026 13:57
        Дим на місці вибуху в Херсоні / Фото: Нацполіція
        7 квітня, близько 11:00, військові РФ завдали артилерійського удару по Херсону. Унаслідок атаки загинули троє людей, ще семеро отримали поранення різного ступеня тяжкості.

        Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі.

        “Росіяни перетворили звичайний день у Корабельному районі Херсона на пекло для людей. Близько пів години окупанти безперервно били по житловій забудові”, – написав начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

        Унаслідок обстрілу пошкоджено крамницю, аптеку та квартири у багатоповерхівках. Загиблі – троє літніх місцевих жителів. Ще чотири жінки та троє чоловіків поранені.

        Також близько 10:45 російська авіація скинула три керовані авіабомби на село Степанівка.

        Зазнали травм п’ятеро місцевих жителів, серед них двоє хлопчиків віком 9 та 14 років. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.

        Наслідки ударів по Херсону 7 квітня / Фото: Нацполіція

