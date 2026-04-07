На Херсонщині після артобстрілу та авіаудару загинули троє людей, багато поранених

7 квітня, близько 11:00, військові РФ завдали артилерійського удару по Херсону. Унаслідок атаки загинули троє людей, ще семеро отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі.

“Росіяни перетворили звичайний день у Корабельному районі Херсона на пекло для людей. Близько пів години окупанти безперервно били по житловій забудові”, – написав начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Унаслідок обстрілу пошкоджено крамницю, аптеку та квартири у багатоповерхівках. Загиблі – троє літніх місцевих жителів. Ще чотири жінки та троє чоловіків поранені.

Також близько 10:45 російська авіація скинула три керовані авіабомби на село Степанівка.

Зазнали травм п’ятеро місцевих жителів, серед них двоє хлопчиків віком 9 та 14 років. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.