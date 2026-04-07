Чи змінили правила бронювання: у Міноборони пояснили статус “оперативний резерв” у “Резерв+”

У Міністерстві оборони України заявили, що позначка «оперативний резерв» у додатку «Резерв+» не є нововведенням. Там наголосили, що ця категорія громадян не є масовою.

Як повідомляє dev.ua, у Міністерстві оборони України пояснили, що статус «оперативний резерв» у застосунку «Резерв+» відображався в системі й раніше та не є новим оновленням.

У відомстві зазначили, що до оперативного резерву можуть бути віднесені громадяни, зокрема після проходження строкової служби або в інших випадках, передбачених законом. При цьому йдеться про відносно невелику кількість людей.

У Міністерстві оборони наголосили, що жодних нових функцій у цій частині не запроваджувалося, а чинні правила бронювання визначаються відповідними нормативними актами.

У разі виникнення запитань щодо свого статусу в додатку «Резерв+» громадянам рекомендують звертатися до служби підтримки через меню застосунку, де можна перевірити конкретну ситуацію та отримати пояснення.

Раніше українські медіа повідомляли, що у «Резерв+» нібито з’явився новий статус «оперативний резерв», який може унеможливлювати отримання бронювання від мобілізації.