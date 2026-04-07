Орбан запропонував Путіну допомогу у війні та порівняв себе з “мишкою” поруч із “левом”

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час телефонної розмови з Володимиром Путіним заявив про готовність допомагати Росії та навіть запропонував провести саміт у Будапешті. Він також порівняв себе з «мишкою», яка допомагає «леву».

Як повідомляє Bloomberg, під час телефонної розмови в жовтні прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив Володимиру Путіну, що готовий «допомагати в будь-якому питанні» і перебуває «до його послуг».

Щоб підкреслити свої слова, Орбан згадав байку Езопа про мишу та лева, у якій маленька тварина звільняє лева з пастки після того, як той пощадив її. За даними стенограми, цей коментар викликав сміх у Путіна.

Реклама

Реклама

Основною темою розмови була можливість проведення саміту між США та Росією в Будапешті. Орбан висловив готовність сприяти організації такої зустрічі та обговорював це питання як із Путіним, так і з президентом США Дональдом Трампом напередодні.

За інформацією видання, розмова тривала менш як 15 хвилин і стала ще одним свідченням того, що підтримка Росії є політикою, яка формується на найвищому рівні угорської влади.

Під час бесіди Орбан і Путін також висловлювали взаємну повагу та позитивно відгукувалися про Дональда Трампа. Російський президент, зокрема, похвалив позицію Угорщини щодо війни проти України, назвавши її «незалежною та гнучкою».

Водночас відносини Будапешта з Кремлем перебувають під пильною увагою напередодні виборів в Угорщині. Опитування свідчать, що Орбан може втратити владу після 16 років правління.

Опозиційний політик Петер Мадяр пообіцяв у разі перемоги змінити курс країни та повернути її до більш тісної співпраці з Європейським Союзом.

Натомість Орбан зробив антиукраїнську риторику центральною темою своєї передвиборчої кампанії. Угорщина виступає проти допомоги Україні, блокує значний пакет фінансування для Києва та продовжує імпортувати російські енергоресурси.

Крім того, раніше з’являлися повідомлення про контакти угорських посадовців із російською стороною, зокрема щодо санкційної політики Європейського Союзу.

Саміт у Будапешті в підсумку не відбувся, оскільки США та Росія не змогли узгодити свої позиції щодо війни в Україні.