ЗСУ уразили командний центр та опорний пункт підрозділів ЗС РФ

5 березня Повітряні сили ЗСУ завдали високоточного удару по пункту управління 17-го танкового полку 70-ї мотострілецької дивізії збройних сил РФ, розташованому у місті Олешки на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Також українські військові вдарили по опорному пункту 2-ї роти 177-го окремого полку морської піхоти збройних сил РФ в селі Плєхово Курської області РФ.

“Ці удари – продовження серії вогневих уражень з метою зниження військового потенціалу збройних сил РФ на шляху визволення тимчасово окупованої території України”, – зазначили в ЗСУ.