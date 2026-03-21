ЗСУ ліквідували ще понад тисячу окупантів: оновлена статистика втрат РФ

Втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 1 286 940 осіб. Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1 240 окупантів.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 21 березня 2026 року орієнтовно становлять 1 286 940 осіб, зокрема за добу — 1 240. Також росія втратила 11 790 танків (+1), 24 262 бойові броньовані машини (+8), 38 608 артилерійських систем (+39) та 1 691 реактивну систему залпового вогню.

Крім того, знищено 1 333 засоби протиповітряної оборони, 435 літаків і 350 гелікоптерів (+1). Загальна кількість збитих безпілотників оперативно-тактичного рівня становить 188 985 (+1 781), крилатих ракет — 4 468.

Реклама

Реклама

Також ворог втратив 33 кораблі та катери, 2 підводні човни, 84 518 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+144), а також 4 096 одиниць спеціальної техніки. Дані уточнюються.