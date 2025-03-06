Політика

У Китаї заявили, що мир в Україні не можуть визначати тільки США разом із Росією
6 Березня 2025 16:52
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Зустріч представників РФ та США / Фото: AP
Зустріч представників РФ та США / Фото: AP

Спеціальний представник Китаю з європейських справ Лу Шає заявив, що “шокований” ставленням Трампа до Європи та додав, що умови миру в Україні не можуть визначати тільки Росія і США.

Про це повідомляє видання SMCP.

За словами Лу Шає, Європа та Україна мають брати участь у мирному процесі нарівні з Росією і США, адже умови для миру не можуть визначати тільки Москва разом із Вашингтоном. Китайський дипломат заявив, що шокований тим, як президент Трамп обходиться зі своїми союзниками в Європі.

“Коли ви дивитеся на те, як адміністрація Трампа проводить нахабну і владну політику щодо Європи, поводячись таким чином зі своїми союзниками, чесно кажучи, з європейського погляду, це жахає”, – додав Лу Шає.

На його думку, європейські країни мають замислитися та порівняти політику Трампа з політикою Китаю, адже “дипломатичний підхід Китаю робить наголос на мир, дружбу, добру волю і безпрограшну співпрацю”.

Водночас дипломат привітав дискусії між США і Росією, спрямовані на врегулювання війни, проте наголосив, що будь-які переговори передбачають участь усіх зацікавлених сторін, включно з європейськими державами.

“Різні рішення мають бути предметом рівного обговорення, а не диктуватися обраними”, – зауважив Лу Шає.


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