Адміністрація Трампа пом’якшила санкції на іранську нафту через стрибок цін

Адміністрація Дональда Трампа на 30 днів послабила санкції на купівлю іранської нафти, щоб стримати зростання цін на енергоносії. Очікується, що це дозволить вивести на ринок близько 140 млн барелів нафти.

Як повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент, рішення має знизити тиск на світові енергетичні ринки на тлі зростання цін після майже тритижневих ударів США та Ізраїлю по Ірану. Вартість нафти зросла приблизно на 50% і перевищила 100 доларів за барель — це найвищий рівень із 2022 року.

Як повідомляє Reuters, відповідну ліцензію оприлюднило Міністерство фінансів США. Вона дозволяє імпорт іранської нафти для завершення вже укладених угод або постачань. Водночас незрозуміло, чи потрапить іранська нафта безпосередньо до США, адже країна фактично не імпортує її з 1979 року.

Ліцензія діятиме до 19 квітня та не поширюється на Кубу, Північну Корею та Крим. Очікується, що найбільшу вигоду отримають країни Азії, які є основними покупцями близькосхідної нафти. За словами міністра енергетики Кріса Райта, постачання можуть дістатися до азійських ринків уже за кілька днів.

Це вже третє послаблення санкцій щодо нафти з боку США за трохи більше ніж два тижні. Раніше Вашингтон також пом’якшив обмеження на російську нафту. Такі кроки спрямовані на стабілізацію цін, які різко зросли через війну та перебої з постачанням.

Іран фактично перекрив Ормузьку протоку — ключовий маршрут, через який проходить близько 20% світових поставок нафти та скрапленого газу. На тлі атак постраждала енергетична інфраструктура в регіоні.

Експерти зазначають, що навіть із послабленням санкцій ефект буде обмеженим, поки протока залишається закритою. Водночас у Вашингтоні наголошують, що збережуть максимальний економічний тиск на Іран і обмежать його доступ до фінансової системи.