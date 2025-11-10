        Кримінал

        У Делі вибухнув автомобіль: загинули щонайменше восьмеро людей

        Галина Шподарева
        10 Листопада 2025 20:42
        У Делі встановлюють причини вибуху автомобіля / Фото: Reuters
        У Делі встановлюють причини вибуху автомобіля / Фото: Reuters

        Сьогодні, 10 листопада, у центрі індійської столиці Делі стався вибух автомобіля. Загинули щонайменше восьмеро людей, ще понад двадцять дістали поранення.

        Про це пише Reuters.

        Інцидент стався в густонаселеному районі Делі, біля станції метро поруч із відомою історичною пам’яткою Індії — Червоним фортом.

        За даними поліції, вибух пролунав в автомобілі, що зупинився на світлофорі. Були пошкоджені сусідні транспортні засоби — щонайменше шість автомобілів і три моторикші загорілися. Причину вибуху встановлюють.

        На місці працювали федеральні та місцеві слідчі служби. Після інциденту всі об’єкти, які охороняє CISF у Національному столичному регіоні, включно з метро Делі, Червоним фортом, урядовими будівлями та аеропортом, перевели в режим підвищеної готовності.

        Востаннє подібний масштабний вибух у Делі стався у 2011 році біля Вищого суду міста.

        Поліція на місці вибуху в Делі / Фото: Reuters

