У Делі вибухнув автомобіль: загинули щонайменше восьмеро людей

Сьогодні, 10 листопада, у центрі індійської столиці Делі стався вибух автомобіля. Загинули щонайменше восьмеро людей, ще понад двадцять дістали поранення.

Про це пише Reuters.

Інцидент стався в густонаселеному районі Делі, біля станції метро поруч із відомою історичною пам’яткою Індії — Червоним фортом.

За даними поліції, вибух пролунав в автомобілі, що зупинився на світлофорі. Були пошкоджені сусідні транспортні засоби — щонайменше шість автомобілів і три моторикші загорілися. Причину вибуху встановлюють.

На місці працювали федеральні та місцеві слідчі служби. Після інциденту всі об’єкти, які охороняє CISF у Національному столичному регіоні, включно з метро Делі, Червоним фортом, урядовими будівлями та аеропортом, перевели в режим підвищеної готовності.

Востаннє подібний масштабний вибух у Делі стався у 2011 році біля Вищого суду міста.