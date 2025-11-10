Вироки мають бути: Зеленський відреагував на корупційний скандал в Енергоатомі

Президент України Володимир Зеленський прокоментував викриття масштабної корупційної схеми у сфері енергетики та наголосив на необхідності реальних дій проти корупції та прозорості у стратегічних державних підприємствах, зокрема в “Енергоатомі”.

Про це Володимир Зеленський сказав під час вечірнього відеозвернення 10 листопада.

За словами Зеленського, зараз Енергоатом забезпечує Україні найбільшу частку енергогенерації й пріоритетом є чистота в компанії.

“Енергетика, кожна галузь. Кожен, хто будував схеми, повинен отримати чітку процесуальну відповідь. Вироки мають бути”, — сказав український лідер.

Як зазначив Зеленський, урядовці повинні працювати разом із НАБУ, разом із правоохоронними органами, і “працювати так, як це потрібно для результату”.

Також президент наголосив на необхідності результативних дій проти корупції та невідворотності покарання.