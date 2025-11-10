        Суспільство

        Вироки мають бути: Зеленський відреагував на корупційний скандал в Енергоатомі

        Галина Шподарева
        10 Листопада 2025 21:01
        Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента
        Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента

        Президент України Володимир Зеленський прокоментував викриття масштабної корупційної схеми у сфері енергетики та наголосив на необхідності реальних дій проти корупції та прозорості у стратегічних державних підприємствах, зокрема в “Енергоатомі”.

        Про це Володимир Зеленський сказав під час вечірнього відеозвернення 10 листопада.

        За словами Зеленського, зараз Енергоатом забезпечує Україні найбільшу частку енергогенерації й пріоритетом є чистота в компанії.

        “Енергетика, кожна галузь. Кожен, хто будував схеми, повинен отримати чітку процесуальну відповідь. Вироки мають бути”, — сказав український лідер.

        Як зазначив Зеленський, урядовці повинні працювати разом із НАБУ, разом із правоохоронними органами, і “працювати так, як це потрібно для результату”.

        Також президент наголосив на необхідності результативних дій проти корупції та невідворотності покарання.


