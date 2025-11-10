Росія перекинула 150 тисяч військових до Покровська для нового наступу, — Сирський

Російська окупаційна армія перекинула близько 150 тисяч військових для нового наступу на Донеччині, зосередивши основні сили поблизу Покровська.

Про це Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив у коментарі New York Post.

Попри те, що війська Кремля використовують усі можливі засоби, щоб прорвати українську оборону, ЗСУ утримують логістично важливе місто Покровськ.

Реклама

Реклама

“Ситуація на передовій справді напружена, противник проводить стратегічну наступальну операцію. Вони зосередили більшість своїх сил, створюючи перевагу, щоб прорвати нашу лінію оборони та захопити територію”, — розповів Сирський.

Попри твердження російських державних ЗМІ та пропагандистів у соцмережах про те, що Покровськ нібито захоплений, а українці оточені, Сирський заявив, що це не відповідає дійсності. За його словами, після контратаки у вересні російські війська втратили близько 13 тисяч людей, а українським силам вдалося звільнити понад 165 квадратних миль території.

“Вони продовжують показувати цю територію на своїх мапах, ніби вона під їхнім контролем. Уявлення про те, що ворог уже все захопив і ось-ось завершить операцію, — неправдиве”, — сказав Сирський.

Москва направила близько 150 тисяч військових — із приблизно 700 тисяч, що перебувають на українській території — у напрямку Покровська. Наступ підтримують потужні механізовані групи та чотири морські бригади.

За словами Сирського, мета Росії — оточити Покровськ і навколишні міста з півночі, півдня та сходу, перекрити шляхи постачання й витіснити решту мирного населення у спробі повністю захопити Донецьку область.

“Наше завдання — зробити так, щоб рівень мобілізації ворога був рівним або меншим за їхні втрати. Вони вже два місяці проводять активні штурмові дії без жодного суттєвого успіху”, — зазначив Сирський.

Головком підкреслив, що українські військові протягом кількох місяців зводили укріплення навколо житлових районів, щоб зменшити ефективність важкої техніки, зокрема танків.

“Є різниця між обороною у відкритому полі та в міській структурі. Наші міста можуть стримувати великі маси ворожих військ”, — пояснив головнокомандувач.

Окрім регулярних російських військ, українські сили стикаються із диверсійними групами, які намагаються вражати тилові позиції та комунікації, а також з інформаційними операціями Кремля, спрямованими на дестабілізацію як усередині країни, так і за її межами.

“Ситуація справді складна. Бої тривають, ворог постійно проводить швидкі маневри”, — визнав Сирський.

Минулого тижня президент Володимир Зеленський відвідав передову поблизу Покровська, заявивши журналістам, що спроби росіян прорвати оборону “не мали успіху”, хоча також визнав, що ситуація залишається непростою.

“Коли президент приїжджає — це завжди сильний моральний стимул. Це додає бойового духу нашим військовим”, — додав Сирський.

Володимир Зеленський на Покровському напрямку / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Щоб зберегти перевагу, Україна використовує свої можливості у сфері безпілотників, знищуючи ключові елементи російської мережі дронів — центри управління, операторів і технічну інфраструктуру.

“Перш за все, потрібно знищувати місця, звідки запускають дрони, і командні центри”, — пояснив головком.

Він підкреслив, що для цього необхідна якісна розвідка та високоточне далекобійне озброєння.

“Наша артилерія змушена працювати на значних відстанях у глибокому тилу, тому важливість ракет зростає”, — додав він.

Водночас Сирський знову закликав міжнародних партнерів надати більше зброї, ракет, систем ППО та засобів радіоелектронної боротьби для відбиття нічних атак російських дронів і ракет по енергетичних об’єктах, мостах і заводах.

“Нам потрібні ракети різних типів, різної дальності, потужна протиповітряна оборона. Це наш найвищий пріоритет”, — наголосив він.