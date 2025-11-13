Сирський про ситуація у Покровську: росіяни його не контролюють

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що стабілізація обстановки в районі Покровсько-Мирноградської операції залежить від злагодженої роботи органів військового управління та всіх підрозділів, які виконують бойові завдання на цьому напрямку.

Сирський відвідав Покровський напрямок і разом із командирами проаналізував результати виконання попередніх рішень, а також спланував подальші дії. За його словами, цей напрямок залишається головним у контексті наступальних дій російських військ. Саме тут фіксується найбільша кількість щоденних штурмів, а також зосереджено значну частину ворожого угруповання.

Росіяни намагаються використати складні погодні умови, однак українські підрозділи продовжують стримувати просування окупантів. Основними завданнями оборонців залишаються взяття під контроль визначених районів, утримання та захист наявних логістичних шляхів, створення додаткових маршрутів постачання та забезпечення безперебійної евакуації поранених.

На підступах до Покровська та в міській забудові триває постійна боротьба з малими штурмовими групами противника та епізодичним застосуванням легкої техніки.

Пошуково-ударні дії тривають також на Очеретинському напрямку: за останні сім діб підрозділи Сил оборони зачистили від диверсійних груп росіян 7,4 квадратного кілометра території Покровського району.

Сирський наголосив, що ні про контроль росіян над Покровськом, ні про оперативне оточення українських сил мова не йде. Бої тривають.