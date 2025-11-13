Втрати російської армії у війні перевищили мільйон 155 тисяч осіб

За сім діб від російських ДРГ зачищено понад 7 кв. км у Покровському районі, — Сирський

Жителя Харківщини обвинувачують у зґвалтуванні 11-річної падчерки: що йому загрожує

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив оновлені дані про загальні бойові втрати російської армії станом на 13 листопада 2025 року. Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила близько 1 155 360 військовослужбовців. За добу ліквідовано ще 1 180 окупантів.