        Політика

        Втрати російської армії у війні перевищили мільйон 155 тисяч осіб

        Віктор Алєксєєв
        13 Листопада 2025 07:14
        Знищений танк окупантів на Чернігівщині. Березень 2022 / Фото оперативне командування «Північ»
        Знищений танк окупантів на Чернігівщині. Березень 2022 / Фото оперативне командування «Північ»

        Генеральний штаб Збройних сил України повідомив оновлені дані про загальні бойові втрати російської армії станом на 13 листопада 2025 року. Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила близько 1 155 360 військовослужбовців. За добу ліквідовано ще 1 180 окупантів.

        За інформацією Генштабу, втрати техніки противника становлять:

        • танки – 11 344 одиниці (+2 за добу);
        • бойові броньовані машини – 23 567 одиниць (+11);
        • артилерійські системи – 34 388 одиниць (+9);
        • реактивні системи залпового вогню – 1 540 одиниць;
        • засоби ППО – 1 242 одиниці (+2);
        • літаки – 428;
        • гелікоптери – 347;
        • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 79 945 одиниць (+141);
        • крилаті ракети – 3 926;
        • кораблі та катери – 28;
        • підводні човни – 1;
        • автомобільна техніка та автоцистерни – 67 211 одиниць (+88);
        • спеціальна техніка – 3 996 одиниць (+2).

        У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.

