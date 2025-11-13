Дронарі бригади “Гарт” знищили техніку росіян на півночі Харківщини

На Південно-Слобожанському напрямку прикордонники бригади «Гарт» завдали ударів по ворожих позиціях та інженерних спорудах. Під час операції було уражено міст, який окупанти використовували для логістики, знищено засоби зв’язку, генератори на позиціях, два російські військові та три транспортні засоби.

За словами екіпажу «Скорпіон» підрозділу РУБпАК «Фурія», ворожу техніку виявила аеророзвідка, попри ретельне маскування.

Бійці зазначають, що росіяни ховають автомобілі під сітками, однак дронам вдається їх знаходити і знищувати.

“Маскують добре, сітками заставляють. Але ми бачимо. А потім – дивишся на екран: горить. Дуже подобається”, – коротко кажуть бійці.

Це не разова акція. Це щоденна робота “Гарт” на Південно-Слобожанському напрямку.

