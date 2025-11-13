Україна представила проєкт Національної стратегії кібергігієни до 2030 року

Мінцифра спільно з Держспецзв’язку, НКЦК при РНБО та BRDO презентували проєкт Національної стратегії кібергігієни — документ, який має визначити підхід держави до формування культури безпечної поведінки онлайн у найближчі роки.

Перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час презентації наголосив, що стратегія має допомогти створити безпечніше цифрове середовище та сформувати відповідальне користування технологіями.

Стратегія визначає три основні цілі й містить детальний план реалізації з вимірюваними показниками. Це дозволятиме відстежувати прогрес і своєчасно коригувати політику.

Радниця міністра цифрової трансформації Валерія Іонан зазначила, що документ має встановити узгоджені стандарти безпеки для держави, бізнесу та громадян, що стане логічним продовженням розвитку цифрових сервісів.

Проєкт передбачає такі орієнтири до 2030 року: підвищення обізнаності про кіберзагрози до 10%; впровадження стандартів безпеки у 90% державних установ; сертифікацію з кібергігієни для 80% держслужбовців; інтеграцію курсів у шкільну освіту та окремі програми для вразливих груп населення.

Стратегія спирається на європейську Директиву NIS 2 та рекомендації ENISA, серед яких багатофакторна автентифікація, управління вразливостями, резервне копіювання та регулярне навчання користувачів. У документі також враховано практики США, Естонії, Сингапуру, ОАЕ, Фінляндії та Японії.

Заступник міністра цифрової трансформації з питань кіберзахисту Віталій Балашов підкреслив, що формування навичок кібергігієни є частиною національної стійкості.

До обговорення стратегії долучилися представники державних органів, фінансового сектору, бізнесу та експертного середовища — загалом понад 150 учасників.

За даними Мінцифри, українці вже отримали понад 4,9 млн сертифікатів на платформі Дія.Освіта, зокрема понад 1,1 млн — саме з кібергігієни. Це, за оцінкою відомства, свідчить про поступове закріплення безпечної цифрової поведінки як елементу щоденної культури.