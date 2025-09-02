В Україні стартує бета-тестування е-Нотаріату

В Україні запускають бета-тестування е-Нотаріату – нової електронної платформи для надання нотаріальних послуг.

Віцепрем’єр з інновацій, цифрового розвитку, освіти, науки й технологій Михайло Федоров повідомив, що вже від завтра нотаріуси зможуть підключатися до системи та працювати в єдиній цифровій екосистемі.

Для громадян перші послуги стануть доступними у 2026 році.

“Електронний нотаріат — єдина цифрова платформа, що перетворює традиційний нотаріат на сучасний та ефективний сервіс. Упровадження цієї екосистеми дасть змогу Україні увійти в історію державних цифрових послуг. Нотаріальні послуги — одні з найбільш консервативних та зарегульованих у будь-якій країні, навіть коли йдеться про цифрових лідерів. е-Нотаріат — це черговий сигнал для всього світу, що Україна серед лідерів цифровізації”, – зазначив Федоров.