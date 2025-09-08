Мінцифра запустила першу державну платформу штучного інтелекту

Міністерство цифрової трансформації запустило першу державну онлайн-платформу, що об’єднує ключові проєкти у сфері штучного інтелекту.

Як зазначають у відомстві, платформа стала єдиним вікном для бізнесу, державних структур, освітніх і наукових закладів, а також міжнародних партнерів, які можуть долучитися до процесу розвитку АІ в Україні.

Користувачам доступні практичні рекомендації, інструменти та гайди щодо застосування штучного інтелекту у різних сферах. На ресурсі також можна долучитися до робочого комітету при Мінцифрі та брати участь у формуванні національної стратегії розвитку ШІ до 2030 року.

Окрім цього, створені можливості для тестування рішень у безпечному середовищі відповідно до міжнародних стандартів та отримання підтримки у сферах GovTech, MedTech, BioTech, AgroTech, DefenseTech і EdTech.