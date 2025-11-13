OpenAI просить суд скасувати вимогу передати 20 мільйонів чат-логів у справі New York Times

Компанія OpenAI звернулася до федерального суду в Нью-Йорку з проханням скасувати рішення, яке зобов’язує її передати 20 мільйонів анонімізованих чат-логів ChatGPT у межах позову про порушення авторських прав, поданого The New York Times та іншими медіа.

У компанії заявили, що вимога поставить під загрозу приватність користувачів, адже передача чатів розкриє конфіденційні розмови, з яких «99,99% не мають жодного стосунку» до позовних претензій.

OpenAI назвала вимогу «спробою виловити щось наосліп» і попередила, що під неї можуть потрапити розмови будь-кого, хто користувався ChatGPT за останні три роки, пише Reuters.

Позивачі, серед яких The New York Times, наполягають, що ці логі потрібні, аби довести відтворення ChatGPT їхніх текстів та спростувати твердження OpenAI про нібито «злам» для отримання доказів.

Суддя наголосила, що дані мають бути передані з повним знеособленням та іншими гарантіями захисту приватності. Кінцевий термін виконання ухвали – п’ятниця.

У відповіді на заяву OpenAI в NYT заявили, що компанія «навмисне вводить користувачів в оману» і що приватність користувачів не постраждає, адже йдеться лише про зразок чатів під захисним судовим порядком.

Ця справа – одна з багатьох, у яких технологічні компанії звинувачують у незаконному використанні матеріалів, захищених авторським правом, для навчання ШІ.