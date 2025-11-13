Трамп підписав закон про завершення найтривалішого шатдауну в історії США

Президент США Дональд Трамп у середу підписав закон, який припиняє найтриваліше зупинення роботи уряду в історії країни. Це сталося після того, як Палата представників проголосувала за відновлення фінансування ключових програм, виплат федеральним службовцям та нормальної роботи авіадиспетчерської системи.

За інформацією Reuters, документ ухвалили 222 голосами проти 209. Підтримка Трампа допомогла республіканцям консолідуватися попри різку критику демократів. Шатдаун тривав 43 дні.

Підписання закону дозволяє вже з четверга повернути до роботи сотні тисяч держслужбовців, однак коли саме федеральні служби запрацюють у повному обсязі – поки невідомо. «Ми не можемо дозволити цьому повторитися. Так країною не керують», – заявив Трамп під час церемонії в Білому домі.

Фінансування продовжили до 30 січня. За оцінками, це залишає уряд на траєкторії зростання державного боргу, який перевищує 38 трильйонів доларів.

Завершення шатдауну має стабілізувати роботу авіагалузі напередодні Дня подяки та відновити подання важливих економічних даних, яких не вистачало протягом шести тижнів. Водночас експерти попереджають, що частину статистичних звітів за жовтень втрачено назавжди.

Опитування Reuters/Ipsos показало, що американці майже порівну звинувачують у кризі обидві партії: 50% – республіканців, 47% – демократів.