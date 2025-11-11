Харківщина: поранені троє людей, пошкоджені адмінбудівлі, крамниці та автомобілі

Про це повідомив начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов.
Протягом минулої доби російські війська атакували шість населених пунктів області. Найбільше постраждала Вовчанська громада: у селі Рубіжне внаслідок обстрілу поранення отримали двоє чоловіків 24 та 42 років, а також 16-річний підліток. Постраждалим надається медична допомога.
За даними Синєгубова, окупанти активно застосовували різні типи озброєння:
– ракету (тип уточнюється);
– три ударні БпЛА «Герань-2»;
– один FPV-дрон;
– ще три безпілотники, тип яких встановлюється.
Внаслідок ударів пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури у кількох районах області.
У Богодухівському районі руйнувань зазнали дві адміністративні будівлі, торгівельний кіоск, автомобіль, кав’ярня, приміщення банку, храм у місті Богодухів та гараж у селі Гути.
У Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок, гараж і авто в селі Заміст.
У Ізюмському районі обстрілом зруйновано магазин у Боровій.
У Чугуївському районі пошкоджено автомобіль у Рубіжному.
У Харківському районі зафіксовані пошкодження адміністративних будівель у селищі Високий.
Рятувальні та комунальні служби працюють на місцях, наслідки обстрілів документуються слідчими.