Харківщина: поранені троє людей, пошкоджені адмінбудівлі, крамниці та автомобілі

Про це повідомив начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Протягом минулої доби російські війська атакували шість населених пунктів області. Найбільше постраждала Вовчанська громада: у селі Рубіжне внаслідок обстрілу поранення отримали двоє чоловіків 24 та 42 років, а також 16-річний підліток. Постраждалим надається медична допомога.

За даними Синєгубова, окупанти активно застосовували різні типи озброєння:

Реклама

Реклама

– ракету (тип уточнюється);

– три ударні БпЛА «Герань-2»;

– один FPV-дрон;

– ще три безпілотники, тип яких встановлюється.

Внаслідок ударів пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури у кількох районах області.

У Богодухівському районі руйнувань зазнали дві адміністративні будівлі, торгівельний кіоск, автомобіль, кав’ярня, приміщення банку, храм у місті Богодухів та гараж у селі Гути.

У Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок, гараж і авто в селі Заміст.

У Ізюмському районі обстрілом зруйновано магазин у Боровій.

У Чугуївському районі пошкоджено автомобіль у Рубіжному.

У Харківському районі зафіксовані пошкодження адміністративних будівель у селищі Високий.

Рятувальні та комунальні служби працюють на місцях, наслідки обстрілів документуються слідчими.