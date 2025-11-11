        Суспільство

        Харківщина: поранені троє людей, пошкоджені адмінбудівлі, крамниці та автомобілі

        Віктор Алєксєєв
        11 Листопада 2025 09:03
        Ілюстративне фото / Фото Харківська ОВА
        Ілюстративне фото / Фото Харківська ОВА

        Про це повідомив начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

        Протягом минулої доби російські війська атакували шість населених пунктів області. Найбільше постраждала Вовчанська громада: у селі Рубіжне внаслідок обстрілу поранення отримали двоє чоловіків 24 та 42 років, а також 16-річний підліток. Постраждалим надається медична допомога.

        За даними Синєгубова, окупанти активно застосовували різні типи озброєння:

        – ракету (тип уточнюється);
        – три ударні БпЛА «Герань-2»;
        – один FPV-дрон;
        – ще три безпілотники, тип яких встановлюється.

        Внаслідок ударів пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури у кількох районах області.

        У Богодухівському районі руйнувань зазнали дві адміністративні будівлі, торгівельний кіоск, автомобіль, кав’ярня, приміщення банку, храм у місті Богодухів та гараж у селі Гути.
        У Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок, гараж і авто в селі Заміст.
        У Ізюмському районі обстрілом зруйновано магазин у Боровій.
        У Чугуївському районі пошкоджено автомобіль у Рубіжному.
        У Харківському районі зафіксовані пошкодження адміністративних будівель у селищі Високий.

        Рятувальні та комунальні служби працюють на місцях, наслідки обстрілів документуються слідчими.


