СБУ затримала інваліда, який коригував удари по Дніпропетровщині

СБУ повідомила про затримання агента ФСБ, який збирав дані для ударів по Дніпропетровщині, маскуючись під людину з інвалідністю. За даними слідства, 47-річний житель Павлограда передавав російській спецслужбі координати оборонних підприємств і об’єктів енергетики, які ворог планував атакувати ракетами та дронами.

Чоловік мав інвалідність І групи і використовував це для безперешкодного проходження блокпостів під час розвідувальних виходів. Він обходив місто та околиці, шукав виробничі цехи, що могли виконувати оборонні замовлення, а також фіксував зовнішні периметри електропідстанцій. Особливий інтерес для росіян становили цехи з виготовлення бойових безпілотників.

За інформацією СБУ, ці дані мали стати основою для серії повітряних атак по регіону. Агента затримали на початковому етапі його діяльності. Під час обшуків вилучено смартфон із доказами роботи на російську спецслужбу.

Реклама

Реклама

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада в умовах воєнного стану). Суд арештував його без права застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.