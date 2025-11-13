Вийшов тизер “Диявол носить Prada 2”: Міранда і Енді знову разом

У мережі з’явився перший тизер сиквелу культового фільму «The Devil Wears Prada» (“Диявол носить Prada”). У 52-секундному ролику Меріл Стріп у ролі Міранди Прістлі крокує коридорами редакції Runway в червоних підборах — і в ліфті зустрічає свою колишню асистентку, Енн Гетевей у ролі Енді Сакс.

«Довго ж ти», — бурмоче Міранда, а Енді лише усміхається й надягає чорні окуляри, пише Variety.

Прем’єра “Диявол носить Prada 2” очікується 1 травня 2026 року. Другу частину фільму випустять через два десятиліття після виходу оригіналу.

У продовженні історії головні події розгортатимуться довкола Міранди Прістлі, яка намагається втримати кар’єру в умовах занепаду друкованих медіа. Їй доведеться зіштовхнутися з Емілі Чарлтон (Емілі Блант) — колишньою молодшою асистенткою, яка стала впливовою топменеджеркою у люксовому холдингу, від рекламних бюджетів якого Міранда тепер критично залежить.

Перший фільм, що вийшов у 2006 році, розповідав про випускницю Андреа Сакс, яка прагнула потрапити в журналістику та отримала роботу асистентки Міранди Прістлі в Runway. Стрічка стала хітом і зібрала 326 мільйонів доларів у світовому прокаті.

У другій частині повертаються Меріл Стріп, Енн Гетевей, Емілі Блант, Стенлі Туччі, Трейсі Томс і Тібор Фелдман. До акторського складу також долучилися Кеннет Брана (у ролі чоловіка Міранди), Сімон Ешлі, Люсі Лью, Бі Джей Новак, Джастін Теру та Полін Шаламе. Патрік Браммелл зіграє нового коханого Енді. Едріан Греньє, який у першому фільмі грав Нейта, у сиквел не повернеться.