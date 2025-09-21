Джозефіна Джексон залишає Україну через тиск силовиків

Відома українська порноакторка Юлія Сенюк, більш відома під псевдонімом Джозефіна Джексон, оголосила про виїзд за кордон. Причиною вона назвала тиск правоохоронців, які, за її словами, проводять обшуки та відкривають справи проти дівчат, що знімаються у фільмах для дорослих.

«Я коли побачила який трешак почав робитись з тими обшуками дівчат, вирішила піти від гріха подалі. Не бачу сенсу сидіти в країні, де закон садить за голе фото в телефоні», — написала Сенюк у X.

Вона також відкинула чутки про «хабар СБУ», які з’явилися в мережі, назвавши їх вигадкою.

Реклама

Реклама

Через виїзд Джексон не зможе особисто брати участь у заходах Tytanovi rehab — реабілітаційного центру для військових з ампутаціями, амбасадоркою якого вона є. «Відчуваю певну відповідальність, бо моя присутність важлива там», — зазначила акторка.

Джозефіна Джексон входить до топ-100 найпопулярніших світових сайтів для дорослих. Після початку повномасштабної війни вона активно долучилася до благодійності, зосередившись на допомозі пораненим бійцям.