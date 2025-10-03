Netflix і BBC замовили сиквел “Гострих картузів” на два сезони

Британський культовий серіал «Гострі картузи» отримає офіційне продовження. Стримінговий сервіс Netflix спільно з ВВС замовили сиквел, який складатиметься з двох сезонів по шість серій кожен. Тривалість епізоду становитиме близько години.

Про це пише The Guardian.

Події нової історії розгортатимуться у 1953 році, коли Бірмінгем після війни переживає відбудову, а владу й вплив у кримінальному світі перехоплює нове покоління родини Шелбі.

Сюжет серіалу розвиватиметься після подій повнометражного фільму «Peaky Blinders: The Immortal Man», який наразі перебуває в стадії постпродакшену.

Творець оригінальних «Гострих картузів» Стівен Найт повернеться у ролі сценариста й продюсера. До команди виконавчих продюсерів приєднається і Кілліан Мерфі, який зіграв головного героя Томмі Шелбі.

За словами Найта, новий проєкт розповість про «нове покоління Шелбі, яке сіло за кермо», і збереже атмосферу та стиль, що зробили серіал світовим хітом.