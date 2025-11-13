У Харкові судять педофіла: апеляційний суд підтримав рішення першої інстанції – 15 років позбавлення волі

Встановлено, що у жовтні 2023 року в одному з населених пунктів Берестинського району чоловік підійшов до 13-річної дівчини, схопив її за руку та, погрожуючи ножем, примусив сісти в його авто.

Незважаючи на прохання дитини відпустити, нападник утримував її у машині, а потім — зґвалтував. Через декілька годин потерпілій вдалося вирватися та втекти.

Вона одразу зателефонувала батькам, які приїхали й забрали її.

Зловмисника було затримано в порядку ст. 208 КПК України. Під час судового розгляду він не визнав вину і стверджував, що нібито мав намір лише підвезти дівчину додому через пізню годину та воєнний стан.

Проте стороною обвинувачення забезпечено повне та об’єктивне доведення вини особи у вчиненні інкримінованих злочинів.

Як повідомили у прокуратурі Харківської області чоловіка визнано винним у незаконному позбавленні волі та зґвалтуванні малолітньої особи (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 152 КК України). Вироком Холодногірського районного суду м. Харкова його засуджено до 15 років позбавлення волі.

Захисник обвинуваченого подав апеляційну скаргу, в якій просив скасувати судове рішення та призначити новий розгляд.

Харківський апеляційний суд відмовив у її задоволенні. Вирок суду першої інстанції залишено без змін.

“Обвинувачений заперечує свою провину, однак ми зібрали достатньо доказів, щоб довести істину — і суди двох інстанцій це підтвердили. Коли мова йде про злочини проти дітей, жодних компромісів бути не може”, — наголосив прокурор Дмитро Караченцев.