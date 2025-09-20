        Кримінал

        Звір у селі: на Уманщині зґвалтували 13-річну дівчинку

        Віктор Алєксєєв
        20 Вересня 2025 14:28
        Ілюстративне фото / Фото Черкаська обласна поліція
        Жахливий злочин сколихнув Уманщину. Увечері 14 вересня 2025 року 13-річну дівчинку зґвалтував сусід, якому довіряла її сім’я. Чоловік заманив дитину до нежилого приміщення, де вчинив наругу. Мати дівчинки випадково викрила злочинця і негайно викликала поліцію.

        Правоохоронці схопили покидька на гарячому. Суд не зволікав: підозрюваного кинули за ґрати без права на заставу. Йому загрожує від 10 до 15 років тюрми, якщо вину доведуть.

        Поліція Уманського району розслідує справу, а прокуратура тримає все під контролем. Мешканці села шоковані: як їхній сусід міг виявитися таким монстром?

