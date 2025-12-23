“Николаевский Ванек” повідомив про масований ракетно-дроновий обстріл України

За інформацією каналу, у повітрі вже перебуває значна кількість ударних дронів, також фіксується підготовка до пусків крилатих ракет типу «Калібр». З високою ймовірністю цілями атаки є об’єкти енергетичної та залізничної інфраструктури.

Зазначається, що увага противника зосереджена на об’єктах у Рівненській, Житомирській, Тернопільській, Львівській, Івано-Франківській та Волинській областях, а також у Черкаській і Київській областях. Частина цілей може бути новою, частина — тими об’єктами, по яких удари вже завдавалися раніше.

За оцінкою авторів повідомлення, основний удар очікується ближче до 6:00 ранку з можливим відхиленням у межах години-півтори. Водночас кількість ракет не прогнозується надмірною, однак відбиття атаки може бути складнішим, ніж зазвичай.

Канал закликав громадян реагувати на сигнали повітряної тривоги та дотримуватися заходів безпеки, зокрема пасажирів поїздів, які можуть перебувати на вокзалах у зазначених регіонах під час обстрілу. За наявною інформацією, відбиття атаки триватиме щонайменше протягом наступних 30-60 хвилин.