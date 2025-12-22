NBC: У команді Трампа виникли розбіжності щодо підходів до врегулювання війни РФ проти України

В адміністрації президента США Дональда Трампа виникли серйозні розбіжності щодо підходів до врегулювання війни між Росією та Україною. За даними NBC News, спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф і держсекретар Марко Рубіо конфліктують як через зміст мирних ініціатив, так і через питання безпеки.

Про це повідомляє NBC News із посиланням на понад десяток чинних і колишніх американських та європейських посадовців.

Віткофф наполягає на якнайшвидшому укладенні угоди, яка передбачає поступки з боку України, зокрема щодо територій і майбутніх безпекових гарантій. Натомість Рубіо та частина чиновників виступають за посилення економічного і військового тиску на Росію, щоб змусити президента РФ Володимира Путіна піти на компроміси.

Між Віткоффом і Рубіо неодноразово виникали конфлікти через дії спецпосланця, який здійснював поїздки та організовував зустрічі без погодження з Державним департаментом. Зокрема, Віткофф намагався самостійно провести переговори з українською стороною у Швейцарії, а також організував зустрічі з представниками України у Флориді, про які Рубіо дізнавався постфактум.

“Цілком очевидно, що Рубіо був виключений з цього процесу. Він мав би бути тим, хто керує всім цим”, – пише видання з посиланням на джерело.

Окреме занепокоєння в адміністрації викликає підхід Віткоффа до питань безпеки. За словами джерел, він користувався власним літаком без належного захищеного зв’язку, що призвело до перевірки з боку Держдепартаменту та надання йому спеціальної системи захищених комунікацій. Водночас частина посадовців сумнівається, що Віткофф постійно нею користується.

Ситуацію ускладнив витік стенограми телефонної розмови Віткоффа з помічником президента РФ Юрієм Ушаковим, у якій обговорювалися деталі потенційної розмови між Трампом і Путіним. Джерело витоку наразі не встановлене.

У Держдепартаменті та Білому домі заперечують наявність конфлікту. Представники адміністрації заявляють, що дії Віткоффа і Рубіо координуються, а обидва працюють відповідно до бачення президента Трампа щодо завершення війни.