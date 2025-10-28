У Нікополі до 15 років ув’язнення засуджено чоловіка за сексуальні злочини щодо власних малолітніх дітей

За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Нікопольський суд Дніпропетровської області визнав батька трьох дітей винним у злочинах проти статевої свободи та статевої недоторканості, повідомили в Офісі Генпрокурора.

Вирок — 15 років позбавлення волі.

Дітей віком 8, 9 і 11 років ще у 2020 році було вилучено із родини через неналежні умови. Уже під опікою вони розповіли, що у 2019 році батько, користуючись відсутністю матері, неодноразово вчиняв щодо них злочини.

У судовому засіданні засуджений вини не визнав. Триває строк на апеляційне оскарження вироку.

Після набрання вироком законної сили відомості про засудженого буде внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.