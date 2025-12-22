На залізниці в Одесі загинула жінка

Сьогодні, 22 грудня, поліцейські Одеси отримали повідомлення про загибель на одній зі станцій літньої жінки. Про наїзд потяга на пішохода повідомили диспетчер та медики.
Про це повідомили в ГУНП в Одеській області.
Встановлено, що 79-річна жінка переходила залізничні колії, не реагуючи на звукові сигнали машиніста пасажирського потяга.
“Машиніст застосував екстрене гальмування, але уникнути наїзду на пішохідку не вдалось. Потерпіла загинула до приїзду “швидкої”, – розповіли в поліції.
Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинили загибель людини).