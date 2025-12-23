Атаковано нафтохімічний завод “Ставролен” у Ставропольському краї РФ

У ніч на 23 грудня у Будьоновську Ставропольського краю РФ було атаковано нафтохімічний завод «Ставролен». Про це повідомив моніторинговий Telegram-канал ASTRA.

Місцеві жителі повідомляли про вибухи та подальшу пожежу в місті. ASTRA проаналізувала відео з місця події, опубліковане каналом Exilenova+, і дійшла висновку, що удар було завдано по підприємству ТОВ «Ставролен», розташованому на вулиці Рози Люксембург, 1.

«Ставролен» є одним із ключових підприємств нафтохімічної галузі Росії та входить до групи «Лукойл». Завод є одним з основних виробників поліетилену та поліпропілену в РФ, його продукція використовується, зокрема, у виробництві труб, плівок, кабельної ізоляції та лакофарбових матеріалів.

Реклама

Реклама

Губернатор Ставропольського краю підтвердив атаку безпілотників і займання в промисловій зоні Будьоновська. За його словами, працювала протиповітряна оборона, постраждалих немає, житлові будинки та об’єкти життєзабезпечення не пошкоджені. На місці події працюють екстрені служби.