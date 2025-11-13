Рубіо зробив низку заяв у контексті війни в Україні

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що дії Росії свідчать про відсутність реального прагнення до миру, оскільки Москва відкрито вимагає повного контролю над Донеччиною та продовжує масовані удари по Україні.

Під час спілкування з журналістами після зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 у Канаді Рубіо зазначив, що Росія «чітко заявила», що хоче «решту Донеччини», і це є неприйнятною вимогою для України. За його словами, російська армія водночас зазнає колосальних втрат – до 7 тисяч загиблих військових на тиждень, але продовжує наступальні дії та ракетні удари.

Рубіо підкреслив, що російські довгострокові удари по території України спрямовані насамперед на руйнування енергосистеми та деморалізацію населення. Він навів приклад Києва, де, за його оцінкою, зараз мешканці проводять без електроенергії до 50–60% доби, а люди змушені планувати повсякденне життя, роботу й доступ до води відповідно до графіків відключень.

Коментуючи санкційний тиск, держсекретар визнав, що США фактично наблизилися до межі можливостей для запровадження нових обмежень проти Росії. За його словами, Вашингтон уже запровадив санкції проти найбільших російських нафтових компаній, як цього вимагали партнери, і надалі основний акцент буде зроблено на забезпеченні виконання вже чинних обмежень. Зокрема йдеться про боротьбу з так званим «тіньовим флотом», через який Росія намагається обходити нафтові санкції, і де, на думку Рубіо, Європа може відігравати активнішу роль.

Рубіо також підтвердив, що США продовжують консультації з Україною щодо підтримки енергосистеми – як у частині спеціального обладнання, так і засобів протиповітряної оборони для захисту енергетичної інфраструктури. Водночас він визнав, що ключовою проблемою залишається високий ризик повторного знищення енергообладнання невдовзі після його встановлення, що, за його словами, спостерігається вже «останні два-три роки».

Окремо держсекретар заявив, що США стежать за російськими провокаційними діями та інцидентами поблизу кордонів із країнами Східної Європи і зберігають «жорстке зобов’язання» щодо оборони союзників по НАТО у разі прямої загрози.