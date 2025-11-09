Вибух прогримів на території заводу в Таганрозі

Містяни публікують фото стовпа диму над Таганрозьким автомобільним заводом. Очевидці говорять про «подвійний вибух» або два вибухи, після яких у деяких мешканців відключилося світло і припинилася подача води, передає Astra.

Голова міста Світлана Камбулова з посиланням на енергетиків повідомила про «аварійне відключення високовольтної лінії», не називаючи причини НП. Постраждалі не згадуються Усунути аварію обіцяють протягом двох годин.

Таганрозький автозавод за часів СРСР виробляв сільгосптехніку, а пізніше збирав легкові та вантажні автомобілі. У 2014 році підприємство збанкрутувало.

Реклама