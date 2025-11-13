Росіяни дроном вбили трьох цивільних, які їхали по пенсію та продукти на Харківщині

Сьогодні вранці, 13 листопада, група жителів Борівської громади Харківської області вирушила на трьох саморобних мотоблоках до селища Борова за пенсією та гуманітарною допомогою.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Поблизу села Новоплатонівка Ізюмського району в один із мотоблоків влучив російський FPV-дрон.

На місці загинули дві жінки. Ще один чоловік від отриманих травм помер дорогою до лікарні. Одна людина зазнала поранень.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).