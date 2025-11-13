Зеленський ввів санкції проти свого соратника Тимура Міндича

Володимир Зеленський затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони України про введення санкцій проти бізнесменів Тимура Міндича та Олександра Цукермана, які фігурують у розслідуванні справи про корупцію в компанії «Енергоатом».

Санкції введені строком на три роки, окремі обмеження діятимуть безстроково. З указу випливає, що і Міндич, і Цукерман мають громадянство Ізраїлю. Обидва вони покинули Україну.

10 листопада слідчі Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) прийшли з обшуком до Тимура Міндича — співвласника студії «Квартал 95» і соратника Зеленського. Незабаром після цього в НАБУ повідомили, що розкрили масштабну схему розкрадань в компанії «Енергоатом» — операторі атомних електростанцій України. Йдеться про «відкати» з закупівель компанії на сотні мільйонів доларів. За версією антикорупційних органів, Міндич був творцем і одним з головних бенефіціарів масштабної схеми розкрадань. Одним з учасників цієї схеми був Цукерман.

Обшуки пройшли також у міністра юстиції Германа Галущенка, який до липня 2025 року обіймав посаду міністра енергетики. Незабаром його відсторонили від виконання обов’язків, потім він подав у відставку. Заяву про відставку також написала нинішня міністр енергетики України Світлана Гринчук.