Сили Оборони за ніч знешкодили 102 БПЛА з 138-ми

У ніч на 13 листопада (з 19:00 12 листопада) противник атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Криму, 138 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, близько 90 із них – “шахеди”. Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

“За попередніми даними, станом на 10:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 102 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, сході та півдні країни.

Зафіксовано влучання 36 ударних БпЛА на 10 локаціях”, – йдеться у повідомленні.

