Нічна атаки на Україну: зафіксовано влучання 32 з 69 ворожих БПЛА

У ніч на 09 листопада (з 18:00 08 листопада) противник атакував 69 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, близько 50 із них – “шахеди”, повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

“За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 34 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 32 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації”, – йдеться у повідомленні.

Реклама

Реклама

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.