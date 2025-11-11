        Політика

        Сили оборони знешкодили 53 ворожих БПЛА

        Віктор Алєксєєв
        11 Листопада 2025 09:55
        Російський БПЛА-приманка «Гербера» на даху BMW / Скріншот відео
        У ніч на 11 листопада (з 18:00 10 листопада) противник атакував 119 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, близько 80 із них – “шахеди”, повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

        Основний акцент удару – прифронтові території Донецької, Харківської, Дніпропетровської областей та Одещина.

        “За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 53 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, сході та півдні країни.

        Зафіксовано влучання 59 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації”, – йдеться у повідомленні.

        Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.


